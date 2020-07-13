ВОЗ назвала четыре сценария коронавируса в мире

В настоящий момент существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в разных регионах мира. Их назвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все страны подвержены риску, однако не все пострадали от коронавируса в одинаковой степени. По словам главы ВОЗ, первый сценарий оказался реализован в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке болезни — в результате им удалось избежать крупных вспышек. В их числе некоторые страны Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Африки и Тихоокеанского региона.

Согласно второму сценарию, который наблюдался во многих странах Европы, имели место масштабные вспышки заболевания, однако их удалось взять под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся мер по предотвращению распространения коронавируса.

Гебрейесус отметил, что третий сценарий разворачивался в странах, которым удалось преодолеть первый пик вспышки болезни, однако они ослабили ограничения и теперь вынуждены бороться с новой волной заболевания. При этом он не назвал страны, где наблюдается такой сценарий.

К четвертому сценарию глава ВОЗ относит Америку, Южную Азию и несколько стран Африки, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Гебрейесус при этом подчеркнул, что болезнь никогда не поздно взять под контроль.