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ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире 

Lenta.ru 3 часа назад
ВОЗ назвала четыре сценария коронавируса в мире
Фото: Lenta.ru
В настоящий момент существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в разных регионах мира. Их назвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что все страны подвержены риску, однако не все пострадали от коронавируса в одинаковой степени. По словам главы ВОЗ, первый сценарий оказался реализован в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке болезни — в результате им удалось избежать крупных вспышек. В их числе некоторые страны Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Африки и Тихоокеанского региона.
Согласно второму сценарию, который наблюдался во многих странах Европы, имели место масштабные вспышки заболевания, однако их удалось взять под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся мер по предотвращению распространения коронавируса.
Гебрейесус отметил, что третий сценарий разворачивался в странах, которым удалось преодолеть первый пик вспышки болезни, однако они ослабили ограничения и теперь вынуждены бороться с новой волной заболевания. При этом он не назвал страны, где наблюдается такой сценарий.
К четвертому сценарию глава ВОЗ относит Америку, Южную Азию и несколько стран Африки, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Гебрейесус при этом подчеркнул, что болезнь никогда не поздно взять под контроль.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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