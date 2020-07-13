28 июля закончится вторая фаза испытания вакцины

Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, завершилась первая фаза клинических испытаний, начинается вторая фаза, результатом которой станет не только безопасность вакцины, но и ее эффективность.

"Эта фаза должна продлиться и закончиться… 28 июля. После этого мы подаем — собираем в процессе, сейчас уже начали собирать — досье для подачи на регистрацию",

— сказал он.