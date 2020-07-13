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Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля 

РИА Новости 23 минуты назад
28 июля закончится вторая фаза испытания вакцины
Фото: depositphotos.com
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, завершилась первая фаза клинических испытаний, начинается вторая фаза, результатом которой станет не только безопасность вакцины, но и ее эффективность.
"Эта фаза должна продлиться и закончиться… 28 июля. После этого мы подаем — собираем в процессе, сейчас уже начали собирать — досье для подачи на регистрацию",
— сказал он.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , РИА Новости
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