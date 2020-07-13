Средства от изжоги повышают риск заболеть COVID-19

Популярные лекарства от несварения желудка и кислотного рефлюкса могут увеличить риск развития коронавируса, выяснила группа учёных-исследователей из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом пишет «Царьград».

Ингибиторы протонного насоса снижают производство кислоты в желудке для лечения таких проблем, как несварение желудка. При этом приём медикаментов раз в сутки увеличивает риск коронавирусной инфекции в 2,15 раза, а дважды в день — в 3,7 раза.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 53 130 пациентов. Около 3386 — или 6,4% — сообщили о положительном тесте на коронавирус, 647 из них испытали новые симптомы, такие как боль в животе, диарея и тошнота или рвота. Пациенты, которые принимали лекарство от боли в желудке, имели в 2,15 раза больший риск подхватить вирус по сравнению с теми, кто не принимал лекарства.

Кислота в желудке может фактически убить коронавирус, но препараты, которые снижают производство кислоты, изменяют внутреннюю среду кишечника и позволяют вирусу распространяться. Эксперты рекомендуют не прекращать принимать лекарство, необходимо посоветоваться с лечащим врачом.