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Раскрыты три фактора, при которых не заболевают COVID-19 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы факторы, при которых не заболевают COVID-19
Фото: News.ru
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков перечислил три сценария, согласно которым, человек не заразится коронавирусной инфекцией.
По его словам, человек не заразится коронавирусом или переболеет COVID-19 в лёгкой или даже бессимптомной форме в трёх случаях: если у человека от рождения сильный и быстрый иммунитет, если у человека сильный иммунный ответ, например, в случае перекрёстного иммунитета, а также, если организм человека не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.
Он пояснил, что в первом варианте, никаких симптомов не будет, однако и иммунитет к коронавирусу, скорее всего, не возникнет. Во втором случае, в организме человека, вероятно, будут антитела или иммунные Т-клетки памяти. Иммунолог пояснил, что сильный иммунный ответ и перекрёстный иммунитет возникают после того, как человек переболел чем-то вирусным.
Подобное возможно, как правило, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, условно «обычными» простудами. В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами, — привели слова Николая Крючкова на портале KP.RU.
А третий случай возможен, когда человек, хоть и заразился коронавирусом, но иммунный ответ действует в обычном порядке, без неадекватных реакций.
Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и всё. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остаётся, — процитировали иммунолога на портале.
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Комментарии 1
Коронавирус , Новости , Николай Крючков , Комсомольская правда
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