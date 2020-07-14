Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии предупредили об угрозе 120 тысяч смертей от второй волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 5 часов назад
В Британии предупредили об угрозе 120 тысяч смертей
Фото: Lenta.ru
Новая волна коронавируса представляет серьезную угрозу для Великобритании и может привести к смерти 120 тысяч человек за период с сентября 2020 года по июнь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на появившийся доклад ученых академии медицинских наук.
Отмечается, что вторая волна COVID-19 может оказаться еще более серьезным вызовом, чем первая. В частности, национальная служба здравоохранения рискует столкнуться с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее. Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка ежегодного сезонного гриппа. Все это в теории может обернуться трагическими последствиями с гибелью до 120 тысяч человек.
Ученые и академики, написавшие доклад, призвали к увеличению проводимых тестов и налаживанию системы отслеживания социальных контактов зараженных. По их словам, необходимо также обеспечить достаточным количеством средств индивидуальной защиты больницы и дома престарелых. Кроме того, вакцинация от гриппа также будет одним из главных факторов для предотвращения заполнения больниц. При этом отмечается, что доклад не считается прогнозом, а лишь говорит о самом худшем вероятном сценарии.
Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в домах престарелых Великобритании.
Последние новости
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Сенаторы решили запретить лицам одного пола заключать брак и усыновлять детей Сенаторы решили запретить лицам одного пола заключать брак и усыновлять детей Россия перехватила самолеты-разведчики НАТО около своих границ Россия перехватила самолеты-разведчики НАТО около своих границ
Комментарии
Коронавирус , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Как энергетики убивают вас
Как энергетики убивают вас
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение