В Британии предупредили об угрозе 120 тысяч смертей

Новая волна коронавируса представляет серьезную угрозу для Великобритании и может привести к смерти 120 тысяч человек за период с сентября 2020 года по июнь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на появившийся доклад ученых академии медицинских наук.

Отмечается, что вторая волна COVID-19 может оказаться еще более серьезным вызовом, чем первая. В частности, национальная служба здравоохранения рискует столкнуться с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее. Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка ежегодного сезонного гриппа. Все это в теории может обернуться трагическими последствиями с гибелью до 120 тысяч человек.

Ученые и академики, написавшие доклад, призвали к увеличению проводимых тестов и налаживанию системы отслеживания социальных контактов зараженных. По их словам, необходимо также обеспечить достаточным количеством средств индивидуальной защиты больницы и дома престарелых. Кроме того, вакцинация от гриппа также будет одним из главных факторов для предотвращения заполнения больниц. При этом отмечается, что доклад не считается прогнозом, а лишь говорит о самом худшем вероятном сценарии.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в домах престарелых Великобритании.