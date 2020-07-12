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В оперативном штабе оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве 

РИА Новости и ещё 29 7 часов назад
В оперштабе оценили ситуацию с COVID-19 в Москве
Фото: РИА Новости
Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве почти на 90% меньше, чем 2 месяца назад, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.
"В столице подтверждено 679 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество новых случаев за неделю на 59% меньше, чем месяц назад, и на 89% меньше, чем два месяца назад. Среднесуточный прирост новых заболевших за месяц отрицательный", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 46,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 12,7% — от 66 до 79 лет, еще 5,1% — старше 80 лет. Также 2,7% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости
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