РФ анализирует ситуацию в странах, где сняли запреты

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Российские власти внимательно наблюдают за происходящим в тех странах, где ограничения из-за коронавируса начали снимать раньше, и анализирует происходящее, заявила в пятницу на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова

"Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит в странах мира, которые на более ранних стадиях вступили в эпидемический процесс и, соответственно, в более ранние сроки начали снимать ограничения, и анализируем, что в них происходит сейчас. РФ сейчас осуществляет исследования и наблюдения по следующим направлениям",

— сказала она.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.