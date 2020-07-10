РФ анализирует ситуацию в странах, где сняли запреты

Российские власти внимательно наблюдают за происходящим в тех странах, где ограничения из-за коронавируса начали снимать раньше, и анализирует происходящее, заявила в пятницу на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит в странах мира, которые на более ранних стадиях вступили в эпидемический процесс и, соответственно, в более ранние сроки начали снимать ограничения, и анализируем, что в них происходит сейчас. РФ сейчас осуществляет исследования и наблюдения по следующим направлениям",
— сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.