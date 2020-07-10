В России выявлено 6 635 новых случаев COVID-19 

За последние сутки в РФ выявили 6 635 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. При этом за сутки в стране полностью выздоровели 7 752 человека.

По регионам новые случаи распределились так:

Оперативный штаб

Всего в России было выявлено 713 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировано 11017 летальных исходов. При этом полностью выздоровели уже 489068 человек.