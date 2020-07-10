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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса 

Lenta.ru 4 часа назад
В ВОЗ допустили возвращение запретов из-за COVID-19
Фото: ТАСС
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
По ее словам, ограничения придется вернуть, если люди не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности.
«Если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала представитель ВОЗ.
Вуйнович заявила, что вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.
«Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», — подчеркнула она.
Ранее Вуйнович заявила, что россияне могут избежать второй волны коронавируса. Для этого надо учитывать опыт стран, где она уже началась, и принимать соответствующие меры.
В России за последние сутки было выявлено 6509 заболевших. Общее число зараженных в стране достигло 707,3 тысячи. Из них более 481 тысячи выздоровели, свыше 10,8 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
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