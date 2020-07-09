Подтверждена эффективность средства от COVID-19

Ученые Политехнического университета штата Вирджиния предоставили доказательства, что БЦЖ-вакцина против туберкулеза может снизить риск смерти от COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ранее специалисты уже обнаруживали связь БЦЖ-вакцины с низким уровнем смертности. В ФРГ вакцинация проводилась с 1961 по 1998 год, а в ГДР она проводилась десятилетием ранее и прекратилась уже в 1975 году. И, согласно данным, уровень смертности от коронавируса в западной современной Германии в 2,9 раза выше, чем в восточной части. Это указывает на то, что БЦЖ-вакцина может быть использована для профилактики COVID-19.