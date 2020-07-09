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Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Фото: Depositphotos / ralwel
Группе ученых из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций удалось выделить 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус.
"Мы планировали детальней изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти антитела, которые можно будет использовать при лечении COVID-19", — приводятся слова руководителя проекта Флориана Кляйна в пресс-релизе.
По словам специалиста, обнаруженные исследователями антитела связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.
Вместе с израильскими коллегами немецкие ученые изучили более четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате исследователи частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с коронавирусом.
Сейчас специалисты продолжают изучать характеристики антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году. Ученые допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале
стопкоронавирус.рф
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