У переболевших COVID-19 выявили сбой иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. Об этом пишут «Известия».

Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. Так, выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с COVID-19.

Ученые пришли к такому выводу, изучив состояние 55 вылечившихся от коронавируса пациентов, чтобы узнать, как со временем изменяется число иммунных клеток в их крови.

Наиболее частым инфекционным заболеванием, вызывающим снижение лимфоцитов, является СПИД. В таком случае повреждения иммунной системы носят хронический характер. Однако в случае поражения коронавирусом речь идет о хоть и длительной, но обратимой дисфункции иммунитета.

Когда человек заражается новым патогеном, в его организме происходит экспансия лимфоцитов. Они должны должны бороться с вредоносным вирусом, пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «А после инфекции в организме происходит "демобилизация", так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно», — пояснил он.