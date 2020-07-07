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В России более семи тысяч военных вылечились от коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
В России более 7 тысяч военных вылечились от COVID-19
Фото: РИА Новости
Свыше 7 тысяч российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 68 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 68 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7038 человек", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 819.
На 7 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1249 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 252 военных.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1650 пациентам, из них 317 человек — гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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