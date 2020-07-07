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Петербург обогнал Москву по смертности от коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В Санкт-Петербурге за сутки умерло больше человек, чем в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб.
На протяжении недели северная столица России лидирует в суточном приросте летальных исходов с коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 48 смертей, за тот же период в Москве скончались 24 человека.
За весь период в Петербурге скончались 1437 человек с коронавирусом. В Москве умерли 3999 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что число новых случаев коронавируса в России снизилось. За сутки в РФ было зафиксировано 6 368 новых случаев.
Коронавирус , Видео
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