Петербург обогнал Москву по смертности от коронавируса 

В Санкт-Петербурге за сутки умерло больше человек, чем в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб.

На протяжении недели северная столица России лидирует в суточном приросте летальных исходов с коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 48 смертей, за тот же период в Москве скончались 24 человека.

За весь период в Петербурге скончались 1437 человек с коронавирусом. В Москве умерли 3999 человек.