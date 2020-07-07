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6 368 новых случаев коронавируса зафиксировано в России 

Елизавета Назарова 1 час назад
6 368 новых случаев коронавируса зафиксировано в РФ
Фото: РИА Новости
В Росси выявили 6 368 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Случаи зафиксированы в 82 регионах. Больше всего — в Москве (629), Ханты-Мансийском АО (283) и Санкт-Петербурге (278). Сообщается, что 29,9% людей не имели клинических симптомов болезни.
За сутки в России зафиксировано 198 летальных исходов с коронавирусом. Полностью выздоровели 9 551 человек.
Всего в России выявлено 694 230 случаев коронавируса, зафиксировано 10 494 летальных исхода и вылечилось 463 880 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи назвали еще один симптом коронавируса.
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