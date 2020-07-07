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Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Добровольцы в норме после вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Состояние второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, стабильное, осложнений или побочных реакций нет, об этом, как сообщает телеканал "Звезда", рассказала заведующая терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина. Сами добровольцы также отметили хорошее самочувствие.
Один из участников эксперимента, военнослужащий-контрактник Иван рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя отсутствие изменений в организме в первые дни после введения вакцины настораживало его.
Другой доброволец, военный врач из Севастополя Станислав охарактеризовал свое самочувствие как "отличное". "Температура в норме, пожаловаться не на что. Настроение отличное, и оно улучшается с каждым днем, потому что я понимаю, что вернусь к любимой жене и детям", — сказал он.
Еще один участник эксперимента признался, что "подустал", но отметил, что в этом нет "ничего страшного".
"После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается", — добавил он.
По словам Волчихиной, все добровольцы находятся под постоянным медицинским наблюдением, они ежедневно проходят осмотры и участвуют в опросах. У них измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и осматривают место введения препарата. Весь спектр лабораторных и инструментальных исследований проводится в соответствии с протоколом необходимых испытаний, отметила она.
На следующей неделе, по прошествии 21 дня после первой вакцинации, участникам эксперимента из второй группы введут второй компонент вакцины. Это так называемый "бустерный" вариант вакцинации, благодаря которому будут дополнительно усилены защитные функции организма.
В настоящее время проходит испытания вакцина от коронавируса, созданная НИЦ имени Гамалеи, тестированием этой вакцины совместно с этим центром занимается Министерство обороны, которое уже сообщало о хорошем самочувствии добровольцев после двух недель испытаний. Параллельно тестирование идет в Сеченовском университете.
Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Министерство обороны , РИА Новости
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