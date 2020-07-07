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Раскрыт еще один симптом коронавируса 

Lenta.ru 40 минут назад
Стоматологи раскрыли еще одно свойство коронавируса, способное вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов. Об этом пишут «Известия».
В частности, бразильские медики заявили о возникновении язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19. Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения здоровья из-за коронавирусной инфекции.
Также ученые заявили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых.
Как сообщила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Ирина Макеева, зараженные коронавирусом, которые страдают сахарным диабетом, часто жалуются на сухость во рту.
Также этот симптом может быть побочным эффектом лекарств, которые используют при лечении инфекции.
Ранее профессор Гарвардского университета Тобиас Курт пришел к выводу, что некоторые переболевшие коронавирусом испытывают на себе долгосрочные последствия болезни, которые не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления. Однако он указал, что вирус еще не изучен достаточно подробно, чтобы утверждать, могут ли эти осложнения перейти в хроническую форму и со временем пройдут.
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Коронавирус , Видео , Симптомы коронавируса , Ирина Макеева , Гарвардский университет , газета "Известия"
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