Раскрыт еще один симптом коронавируса 

Стоматологи раскрыли еще одно свойство коронавируса, способное вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов. Об этом пишут «Известия».

В частности, бразильские медики заявили о возникновении язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19. Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения здоровья из-за коронавирусной инфекции.

Также ученые заявили, что среди оральных признаков и симптомов коронавируса могут встречаться расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные поражения языка и слизистых.

Как сообщила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Ирина Макеева , зараженные коронавирусом, которые страдают сахарным диабетом, часто жалуются на сухость во рту.

Также этот симптом может быть побочным эффектом лекарств, которые используют при лечении инфекции.