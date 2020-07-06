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Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта смертельная опасность для зараженных COVID-19
Фото: Lenta.ru
Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающие риск смерти у пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории medRxiv.
Исследователи проанализировали геномы людей, инфицированных коронавирусом, при этом 193 человека из 1412 зараженных умерли. Сведения о генах хранились в базе данных UK BioBank и охватывают 5871 человек, которые прошли тестирование на вирус. Всего было выявлено пять ранее не известных мутаций, затрагивающих четыре человеческих гена — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3.
Хотя эти мутации редкие, хотя бы одна из них представлена у 2,2 процента населения Великобритании. В то же время у африканцев одна из мутаций в гене ALOXE3 встречается среди 7,4 процента населения. При этом мутация в BRF2 повышает риск смерти примерно в 13 раз, в ERAP2 и ALOXE3 — в восемь раз, а в TMEM181 — в пять раз.
Известно, что BRF2 участвует в реакции на стресс, ERAP2 обеспечивает правильную работу иммунной системы, ALOXE3 обеспечивает защиту от патогенов, а TMEM181 вовлечен в некоторые патологические процессы при бактериальных инфекциях.
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