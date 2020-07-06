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Раскрыта опасность антисептиков 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта смертельная опасность антисептиков
Фото: Lenta.ru
Использование содержащих метанол антисептиков может привести к тяжелым заболеваниям и смерти. Об этом сообщается в отчете Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), опубликованном на сайте агентства.
В заявлении FDA говорится, что в последнее время участились случаи отравления антисептиками, содержащими этанол, известный как этиловый спирт. Некоторые образцы кожных препаратов дали положительный результат на загрязнение метанола. Данное вещество является токсичным и может вызвать отравление при контакте с ним через кожу или слизистую оболочку организма.
Специалисты раскрыли несколько случаев отравления метанолом, которые привели к слепоте и даже смерти людей. FDA рекомендовало потребителям отказаться от покупки опасных антисептиков, а при первых симптомах отравления обращаться за медицинской помощью. Метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения, судорогу. Значительные дозы препарата могут привести к коме или летальному исходу.
Специалисты управления подытожили, что наибольшему риску отравления метанолом подвержены дети, которые могут случайно употребить кожный антисептик перрорально. FDA напомнило о необходимости мыть руки с мылом на протяжении не менее 20 секунд после посещения общественных мест, туалета, чихания и до приема пищи.
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