В РФ провели более 21,3 миллиона тестов на COVID-19

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ъБолее 21,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 277 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 21,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 277 373 человека", — говорится в сообщении.

За сутки в России провели 265 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.