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ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 18 2 часа назад
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
Так, по рекомендации Международного руководящего комитета Тестов солидарности было принято решение прекратить испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках тестов для поиска лекарства от COVID-19.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканал «Россия 24», что две российские фармацевтические компании — «Р-Фарм» и «Промомед» — завершают клинические испытания лекарств от коронавируса на основе фавипиравира.
В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что «Ремдесивир» ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациенты, кому внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.
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Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Р-Фарм , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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