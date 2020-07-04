ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Так, по рекомендации Международного руководящего комитета Тестов солидарности было принято решение прекратить испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках тестов для поиска лекарства от COVID-19.

В мае ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали, что «Ремдесивир» ускоряет выздоровление у пациентов с COVID-19. В клиническом тестировании приняли участие 1063 человека, зараженных коронавирусом. Те пациенты, кому внутривенно вводили ремдесивир, выздоравливали быстрее. Препарат также понизил смертность: доля летальных случаев среди пациентов в опытной группе составила 7,1 процента.