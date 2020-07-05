Пересмотрен способ распространения COVID-19 в воздухе

По их данным, его частицы могут надолго задерживать в воздухе. Они также попросили Всемирную организацию здоровья ( ВОЗ ) изменить рекомендации касательно пандемии. Об этом сообщает газета The New York Times.

В документе свою подпись поставили 239 научных сотрудников из 32 государств. По их мнению, вирус может находиться в воздухе в виде более мелких частиц, чем полагалось ранее. Это позволяет молекулам COVID-19 проникать в организм людей при дыхании.

При этом рекомендации ВОЗ говорят о том, что вирус быстро оседает на поверхности, потому что содержится в больших тяжелых каплях. По словам технического руководителя ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетты Аллегранзи, доказательства, приводимые учеными, неубедительны. Она отметила, что на эту тему еще ведутся споры в научных кругах.

Если версию о нахождении коронавируса в виде мелких частиц докажут, ВОЗ придется менять связанные с ним рекомендации. Так, в помещении будет необходимо надевать маски, а медики будут вынуждены надевать маски с самым сильным фильтром, который не пропускает даже мельчайшие частицы. То же касается и помещений: там нужно будет устанавливать более мощные фильтры, снижать циркуляцию воздуха, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета.

Считается, что капли с частицами вируса могут распространяться при дыхании, речи, чихании и кашле зараженных. При этом они выбрасываются не более чем на метр. Однако, если вирус содержится в воздухе, который человек выдыхает, то его распространение становится трудно остановить.