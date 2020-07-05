11 тыс. человек умерли в Африке от коронавируса

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 460 тысяч, более 11 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 461 203, скончались 11 052 человека с подтвержденным коронавирусом.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (187 977) и Египте (74 035). Больше всего летальных исходов зафиксировали в Египте (3280), ЮАР (3026) и Алжире (946).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.