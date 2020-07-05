Число вылечившихся от COVID-19 превысило 6 миллионов

В мире число вылечившихся от коронавируса превысило шесть миллионов, пишет университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что всего скончались почти 531 тысяча, заразились больше 11,2 миллиона человек.

На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США (почти три миллиона заражений и 132 тысячи смертей), на втором — Бразилия (больше 1,5 миллиона заражений и 64 тысячи смертей), на третьем — Россия (674 тысячи и больше 10 тысячи смертей).