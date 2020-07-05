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Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило шесть миллионов 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Число вылечившихся от COVID-19 превысило 6 миллионов
Фото: Газета.Ru
В мире число вылечившихся от коронавируса превысило шесть миллионов, пишет университет Джонса Хопкинса.
Отмечается, что всего скончались почти 531 тысяча, заразились больше 11,2 миллиона человек.
На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США (почти три миллиона заражений и 132 тысячи смертей), на втором — Бразилия (больше 1,5 миллиона заражений и 64 тысячи смертей), на третьем — Россия (674 тысячи и больше 10 тысячи смертей).
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Коронавирус , Новости , ВОЗ
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