6632 новых случая коронавируса зафиксировано в РФ 

За последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.
По регионам новые случаи распределились таким образом:
Оперативный штаб
Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи нашли еще одно опасное свойство COVID-19.