6632 новых случая коронавируса зафиксировано в РФ 

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За последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.

По регионам новые случаи распределились таким образом:

Оперативный штаб

Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.