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6632 новых случая коронавируса зафиксировано в РФ 

Александра Нечаева 30 минут назад
6632 новых случая коронавируса зафиксировано в РФ
Фото: Depositphotos
За последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 986 человек.
По регионам новые случаи распределились таким образом:
Оперативный штаб
Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врачи нашли еще одно опасное свойство COVID-19.
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