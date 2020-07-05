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В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус 

РИА Новости и ещё 44 21 минуту назад
В РФ провели более 20,7 миллиона тестов на COVID-19
Фото: Спорт РИА Новости
Более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 20,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 280 415 человек", — говорится в сообщении.
За сутки в России проведена 301 тысяча тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости
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