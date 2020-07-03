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Сроки тестирования на антитела к COVID-19 продлили в Москве 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Тестирование на антитела к COVID-19 продлили до 15 июля
Фото: Depositphotos
Жители столицы смогут пройти тестирования на антитела к коронавирусу до 15 июля.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают исследования иммунитета к новой инфекции.
В России работает 738 как государственных, так и частных лабораторий, которые проводят тестирование.
Как сообщалось ранее, с 5 по 18 июня участие в исследовании приняли свыше 90 москвичей. У 20 процентов были обнаружены антитела.
Добавим, что на данный момент в стране зафиксировано 661 165 граждан, с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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