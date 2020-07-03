Тестирование на антитела к COVID-19 продлили до 15 июля

Все новости на карте

Жители столицы смогут пройти тестирования на антитела к коронавирусу до 15 июля.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают исследования иммунитета к новой инфекции.

В России работает 738 как государственных, так и частных лабораторий, которые проводят тестирование.

Как сообщалось ранее, с 5 по 18 июня участие в исследовании приняли свыше 90 москвичей. У 20 процентов были обнаружены антитела.

Добавим, что на данный момент в стране зафиксировано 661 165 граждан, с подтвержденным диагнозом COVID-19.