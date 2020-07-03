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Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Названо новое средство для лечения коронавируса
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Приборы для дыхания подогретыми гелий-кислородными смесями могут быть полезны в лечении коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Новое оптимистичное звучание получила наша давняя разработка — дыхание подогретыми гелий-кислородными смесями. Опыт применения прибора "Ингалит" в ряде клиник показал хорошие результаты и перспективность использования в комплексе лечебных мероприятий при коронавирусной инфекции",
— сказал Орлов.
Он добавил, что институт планирует продолжить исследования в этом направлении.
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Коронавирус , Олег Орлов , РАН , РИА Новости
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