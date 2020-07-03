Врачи нашли еще одно опасное свойство COVID-19 

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Медики Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать нарушения эндокринной системы, усугубляя состояние пациентов с соответствующими расстройствами.

Так, врачи изучили показатели людей, инфицированных родственным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшем в 2003 году вспышку атипичной пневмонии. У многих из них после болезни развился поствирусный синдром, выраженный усталостью.

Это могло быть связано с нарушением в работе надпочечников, из-за которого организм не вырабатывает достаточного уровня кортизола.

А вот причиной этого может служить сбой гипофизарной системы, регулирующей надпочечники.

Вредные свойства нового коронавируса объясняются тем, что патоген связывается с клеточным рецептором человека ACE2, который активен, в том числе, в тканях эндокринной системы. Он заражает клетки, нарушая процесс выработки гормонов.

Ученые считают, что тестирование зараженных на дефицит кортизола и лечение стероидами может стать крайне важной стратегией борьбы с коронавирусом. Уже зафиксированоснижение смертности у тяжело больных с COVID-19, получавших стероид дексаметазон.