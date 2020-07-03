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Названо новое опасное свойство коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названо новое опасное свойство коронавируса
Фото: Lenta.ru
Врачи Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 способен вызывать нарушения эндокринной системы, что может усугубить состояние пациентов с соответствующими расстройствами. О новом опасном свойстве патогена сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты изучили состояние здоровье людей, которые были инфицированы родственным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшем вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. У многих пациентов после перенесенной болезни развился поствирусный синдром, характеризующийся усталостью. Частично это могло быть вызвано нарушением функции надпочечников, при котором не вырабатывается достаточного уровня кортизола. В свою очередь, причиной этого может служить сбой в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. В течение года пациенты полностью приходили в норму.
Патогенные свойства нового коронавируса обсуловлены тем, что патоген связывается с человеческим клеточным рецептором ACE2, которые активен во многих тканях, в том числе эндокринной системы. Он заражает клетки, вызывая нарушения выработки гормонов.
По словам ученых, тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19. Уже продемонстрировано снижение смертности у тяжело больных пациентов с COVID-19, получавших стероид дексаметазон.
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