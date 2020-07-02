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Мясников объяснил свой призыв перестать бороться с пандемией 

Мария Сергеева 1 час назад
Врач объяснил призыв перестать бороться с пандемией
Фото: @alexander_myasnikov1
Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с COVID-19 а, а прежние утверждения были неправильно интерпретированы СМИ, передает Федеральное агенство новостей.
По его словам, беспокойство вызывают наиболее уязвимые к COVID-19 группы, то есть гипертоники, диабетики, сердечники и онкобольные. Врач также отметил, что людям придется дождаться, пока коронавирусом не переболеет 60-70% населения.
"Только так мы приобретем коллективный иммунитет (или вакцина окажется эффективной и безопасной для массового применения, что пока не факт). Что необычного для врача вы видите в том, что он беспокоится о здоровье людей, больных гипертонией, диабетом, стенокардией, онкологией, холециститом? Что призывает сохранить медицинскую помощь и для них тоже?" — задается вопросом Мясников.
Согласно его мнению, люди тратят много сил на инфекцию, которая по масштабам не сравнима с эпидемией.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ легких.
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Комментарии 1
Коронавирус , Александр Мясников , РИА ФАН
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