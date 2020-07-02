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Врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ легких 

Мария Сергеева 3 часа назад
Врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ
Фото: Рамблер
Пульмонолог ГКБ №40 в Коммунарке Олег Абакумов рассказал о необходимости делать компьютерную томографию при легком течении коронавируса, а также о том, когда нужно срочно вызывать скорую помощь.
Врач, занимающийся лечением пациентов с COVID-19 сообщил, что легочные поражения ткани в данных случаях не слышны при аускультации, в связи с чем медикам сложно исключить коронавирус без дополнительной диагностики.
По большей части фактором активности процесса в легких служит С-реактивный белок, повышение которого говорит об объеме поражений легочной ткани.
По словам Абакумова, температура не более 38 градусов, кашель, слабость и боль в горле не служат показателями к проведению КТ даже при положительном тесте на COVID-19., поскольку обнаруженные 5-10% повреждения легких не влияют на лечение.
КТ проводится при температуре выше 38 градусов, с частотой дыхания больше 22 раз в минуту, одышке при физической нагрузке, сатурации (насыщении крови кислородом) менее 95% и СРБ сыворотки крови более 10 мг/л.
При наличии одного из следующих симптомов необходимо вызвать скорую: частота дыхания более 30 раз в минуту, снижение уровня сознания, падение давления до 90/60, боль в грудной клетке и одышка в состоянии покоя.
Ранее "Рамблер" писал о том, что США скупили почти весь запас лекарства от коронавируса.
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Коронавирус , Олег Абакумов
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