Врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ

Пульмонолог ГКБ №40 в Коммунарке Олег Абакумов рассказал о необходимости делать компьютерную томографию при легком течении коронавируса, а также о том, когда нужно срочно вызывать скорую помощь.

Врач, занимающийся лечением пациентов с COVID-19 сообщил, что легочные поражения ткани в данных случаях не слышны при аускультации, в связи с чем медикам сложно исключить коронавирус без дополнительной диагностики.

По большей части фактором активности процесса в легких служит С-реактивный белок, повышение которого говорит об объеме поражений легочной ткани.

По словам Абакумова, температура не более 38 градусов, кашель, слабость и боль в горле не служат показателями к проведению КТ даже при положительном тесте на COVID-19., поскольку обнаруженные 5-10% повреждения легких не влияют на лечение.

КТ проводится при температуре выше 38 градусов, с частотой дыхания больше 22 раз в минуту, одышке при физической нагрузке, сатурации (насыщении крови кислородом) менее 95% и СРБ сыворотки крови более 10 мг/л.

При наличии одного из следующих симптомов необходимо вызвать скорую: частота дыхания более 30 раз в минуту, снижение уровня сознания, падение давления до 90/60, боль в грудной клетке и одышка в состоянии покоя.