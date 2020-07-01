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Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Коронавирус вызвал у мужчины четырехчасовую эрекцию
Фото: Lenta.ru
Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением. Его случай описали врачи больницы города Ле-Шен в журнале The American Journal of Emergency Medicine, пишет Daily Mail.
62-летний француз поступил в больницу с тяжелой формой COVID-19. В ходе лечения у него проявились симптомы приапизма, в частности, нехарактерная для его возраста четырехчасовая эрекция и множество сгустков крови в половом органе. Их приходилось долго откачивать через иглу шприца, облегчая мучения пациента льдом.
По словам доктора Мириам Ламамри (Myriam Lamamri), заболевание COVID-19 вызвало у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, заставил проявиться приапизм. Ламамри отметила, что это первый известный ей случай «тромбоза полового члена» у пациента с коронавирусом. Английский хирург-уролог Ричард Вайни также рассказал, что в своей практике не сталкивался с чем-то подобным. «Скорее всего, ему понадобится протез полового члена, если он захочет сохранить потенцию», — предположил доктор.
Мужчина провел две недели в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как пишет Daily Mail, он выздоровел.
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Коронавирус , Новости , Daily Mail
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