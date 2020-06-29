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ВОЗ: распространение коронавируса ускоряется 

Lenta.ru 1 час назад
ВОЗ: распространение коронавируса ускоряется
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространение пандемии COVID-19 на глобальном уровне ускоряется. Об этом рассказал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.
«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать свою обычную жизнь. Но в реальности пандемия даже не близка к завершению», — подчеркнул он.
По словам Гебрейесуса, темпы распространения коронавирусной инфекции ускоряются, а не замедляются. Это происходит даже несмотря на то, что разработка вакцины идет полным ходом, а многие страны действительно добились «некоторого прогресса» в борьбе с пандемией. По мнению главы ВОЗ, худшее еще впереди.
По последним данным, в мире 10 117 700 зараженных вирусом. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели.
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Коронавирус , ВОЗ , Reuters
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