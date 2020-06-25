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Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса — «Арепливир». Это следует из данных госреестра лекарственных средств Российской Федерации, передает РИА Новости.
Согласно реестру, «Арепливир» — торговое название препарата, а международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира.
24 мая главный уролог Минздрав, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что «Арепливир» появится на российском рынке в июне, раньше раньше его применяли при лечении Эболы. Пушкарь добавил, что с таким препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
В России на 25 июня выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 8605 человек, выздоровели 375 164.
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Коронавирус , Минздрав РФ , РИА Новости
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