Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников , известный телезрителям как доктор Мясников, высказался в отношении ситуации со смертностью от COVID-19, убедившись в истинности его фразы о том, что "кому положено умереть — помрут". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, наихудший сценарий пандемии коронавирусной инфекции не оправдался: глобальная смертность оказалась меньше. Впрочем, пока не появится абсолютно эффективного лечения, люди продолжат заболевать, а некоторых из них — умирать.

"Вы все меня гнобили за фразу "кому положено заболеть — заболеют, а кому положено умереть — умрут". (Хотя я там про философию успокаивающего фатализма). Но если трезво подумать, то так и есть", — отметил Мясников.

Главврач московской больницы полагает, что пожилые люди и группы риска с ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни все так же "могут пополнить печальную статистику".

Согласно мнению специалиста, из-за серьезной борьбы с коронавирусом возникла угроза возникновения других болезней в связи с переносом плановых прививок. Кроме того, некоторые скончались ввиду обострения хронических болезней, когда опаздывала медицинская помощь.

"Вирусные инфекции имеют свой цикл от бурного дебюта к постепенному неизбежному спаду активности и патогенности. И раз "все, кому положено — переболеют, а кому положено умереть, увы, — умрут", то может и просчитывать ситуацию надо как-то по другому?" — рассудил Мясников.

Врач считает, что мировому сообществу стоит пересмотреть угрозу COVID-19 для человечества и взглянуть на общую картину системы здравоохранения с учетом всех факторов.