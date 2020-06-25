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Вскрытия помогли обнаружить опасную особенность коронавируса 

Мария Сергеева 27 минут назад
Патологоанатом обнаружил опасный фактор COVID-19
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист по патологической анатомии ДЗМ, завкафедрой патологической анатомии МГМСУ имени Евдокимова, профессор Олег Зайратьянц рассказал о результатах посмертной диагностики больных с коронавирусом.
По его словам, при летальном исходе человека с подозрением на COVID-19 во всех случаях проводились патологоанатомические вскрытия с детальным клинико-морфологическим анализом.
Первые же вскрытия, а также их обсуждения на заседаниях Клинического комитета выявили тяжелые проявления и осложнения коронавируса в виде тромбозов, эмболий, микроангиопатии, острой почечной недостаточности, декомпенсации сахарного диабета и разнообразных поражений других органов.
Результаты позволили изменить картину видения протекания заболевания, а также внести корректировки в протоколы лечения.
"Специалисты определили, что коронавирус оказался более серьезной инфекцией, чем, например, грипп А. Главное его отличие от других вирусных пневмоний — поражение сосудистой системы легких и других органов», — пояснил Зайратьянц".
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач рассказал, в чем заключается коварство коронавируса.
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