Патологоанатом обнаружил опасный фактор COVID-19

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Главный внештатный специалист по патологической анатомии ДЗМ, завкафедрой патологической анатомии МГМСУ имени Евдокимова, профессор Олег Зайратьянц рассказал о результатах посмертной диагностики больных с коронавирусом.

По его словам, при летальном исходе человека с подозрением на COVID-19 во всех случаях проводились патологоанатомические вскрытия с детальным клинико-морфологическим анализом.

Первые же вскрытия, а также их обсуждения на заседаниях Клинического комитета выявили тяжелые проявления и осложнения коронавируса в виде тромбозов, эмболий, микроангиопатии, острой почечной недостаточности, декомпенсации сахарного диабета и разнообразных поражений других органов.

Результаты позволили изменить картину видения протекания заболевания, а также внести корректировки в протоколы лечения.