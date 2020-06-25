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Начали продавать кровь переболевших COVID-19 

Свободная пресса 1 час назад
Начали продавать кровь переболевших COVID-19
Фото: Depositphotos
Кровь пациентов, которые переболели коронавирусом, начали продавать на черном рынке в Пакистане. Ее стоимость составляет от 950 до 3,5 тысяч фунтов стерлингов.
Как сообщает РЕН ТВ, семьи больных COVID-19 готовы платить, так как они верят, что именно "чудо-средство" может спасти их близких.
"Близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из "донорской" крови плазму",
— сообщил источник.
Между тем, пакистанские врачи отмечают, что в больницах заканчиваются лекарства, а без жизненно необходимых препаратов, плазма — это настоящее "чудо-средство".
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