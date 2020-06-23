Врач предупредила о «побочном эффекте» коронавируса 

На фоне распространения коронавирусной инфекции к медикам все чаще стали обращаться люди со «странными симптомами». С чем связаны жалобы на на здоровье, рассказала доктор Патимат Алиева.

Специалист заявила о связи коронавируса и панических атак. Пациентов с последними стало значительно больше. Причем симптомы панических атак у многих обостряются, приобретая тяжелый характер.

«Сегодня у меня на приеме было несколько пациентов. Кто-то искал тромб во всех сосудах своего организма, кого-то мучила одышка и чувство кома в горле, другие и вовсе хотели проверить все, что можно, и исключить все последствия вируса.

Во время пандемии COVID-19, карантина и самоизоляции симптомы панической атаки могут быть настоящим испытанием для людей, которые переживают их впервые»,

— отметила доктор.

Она напомнила, что паническая атака — это состояние, когда страх или тревога вызывают внезапные физические симптомы без очевидной на то причины. Частые признаки: боль в груди, одышка, ощущение повышенной температуры или озноба.

«Когда мы попадаем в ситуации с быстро меняющимися обстоятельствами и непредсказуемым будущим, наша первая реакция в том, чтобы активно сопротивляться этому. Поступая таким образом, мы лишь усугубляем наши собственные страдания. Сопротивляться не стоит, принимайте это как данность и будьте спокойны. Все это непременно закончится»,

— заключила врач.