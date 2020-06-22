Россиянам назвали сроки ношения масок 

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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как долго россияне должны будут носить маски и пользоваться антисептиками из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Татьяны Голиковой, соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски, жителям России придется и осенью.

Кроме того, вице-премьер заявила, что не считает пугающим прирост заражений в стране.

Согласно последним данным, за сутки в России зарегистрировали 7 600 новых случаев COVID-19. За все время распространения коронавируса выявлено 592 280 случаев. Выздоровело 344 416 человек, умерли — 8 206.