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Россиянам назвали сроки ношения масок 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как долго россияне должны будут носить маски и пользоваться антисептиками из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Татьяны Голиковой, соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски, жителям России придется и осенью.
Кроме того, вице-премьер заявила, что не считает пугающим прирост заражений в стране.
Согласно последним данным, за сутки в России зарегистрировали 7 600 новых случаев COVID-19. За все время распространения коронавируса выявлено 592 280 случаев. Выздоровело 344 416 человек, умерли — 8 206.
Ранее "Рамблер" сообщал, что медик назвал сроки начала второй волны COVID-19 в РФ.
Коронавирус , Видео , Татьяна Голикова
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