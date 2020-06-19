Мир вступил в новую опасную фазу пандемии

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. "Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока", — сказал глава ВОЗ. "Мир находится в новой и очень опасной фазе", — констатировал гендиректор.