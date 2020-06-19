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ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса 

ТАСС 1 час назад
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии
Фото: РИА Новости
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. "Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока", — сказал глава ВОЗ. "Мир находится в новой и очень опасной фазе", — констатировал гендиректор.
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Коронавирус , ВОЗ
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