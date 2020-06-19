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Итальянские ученые сделали сенсационное заявление о коронавирусе 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученые сделали сенсационное заявление о COVID-19
Фото: depositphotos.com
Специалисты из итальянского Высшего института здоровья заявили, что коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя института Джузеппины Ла Розы, в двух разных лабораториях были проведены исследования. Они показали наличие РНК коронавируса в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.
Помимо этого, следы вируса обнаружили во взятых в феврале материалах. По мнению ученых, проведенное исследование может изменить принятую в научном сообществе хронологию распространения коронавируса в Европе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19.
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