Ученые сделали сенсационное заявление о COVID-19

Специалисты из итальянского Высшего института здоровья заявили, что коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя института Джузеппины Ла Розы, в двух разных лабораториях были проведены исследования. Они показали наличие РНК коронавируса в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.

Помимо этого, следы вируса обнаружили во взятых в феврале материалах. По мнению ученых, проведенное исследование может изменить принятую в научном сообществе хронологию распространения коронавируса в Европе.