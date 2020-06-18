Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины

Добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, рассказали, как проходила процедура.

"Все отлично, обычный укол. Ни боли, ничего не чувствую", — сказал в интервью телеканалу "Звезда" доброволец по имени Кирилл.

Он отметил, что в сегодняшней ситуации важно помогать "чем можешь".

"Попросили стать добровольцем — почему бы не помочь?" — пояснил Кирилл.

По его словам, ничего героического в участии в испытаниях препарата для профилактики коронавируса нет.

Другой доброволец Михаил отметил, что вакцину ввели "за считанные секунды". Он добавил, что был готов к процедуре "на все сто" — морально и психологически.

Испытания вакцины против коронавируса начались в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Препарат ввели 18 добровольцам, девять из них получили один компонент вакцины, еще девять — другой. Как заявили в ведомстве, первые образцы вакцины могут появиться к осени.