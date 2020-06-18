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Раскрыты подробности испытаний российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Раскрыты подробности испытаний российской вакцины
Фото: Lenta.ru
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которые проводит Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их подробности в интервью «Комсомольской правде» раскрыл начальник 48-го ЦНИИ Минобороны, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
По его словам, сначала испытания проводились на чувствительных млекопитающих — обезьянах и золотистых хомяках. Таким образом специалисты исследовали безопасность, иммуногенность и защитную эффективность вакцины. При введении препарата у животные сохранялось спокойствие и оставались в норме все изучаемые параметры — поведение, масса, температура тела и ряд других.
Борисевич рассказал, что рекомбинантная двухэтапная вакцина для внутримышечного введения разработана с использованием апробированной платформы, на которой уже разрабатывались вакцины против Эболы и по ближневосточному респираторному синдрому. «Опыт их использования показал довольно длительный иммунитет — до одного года», — отметил полковник. По его словам, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, завершить испытания вакцины планируют к августу 2020 года.
Борисевич сообщил, что добровольцев для испытаний выбирали по ряду критериев, в том числе по возрасту и состоянию здоровья. Сначала изучается безопасность вакцины, в этом этапе обычно участвуют 50-60 добровольцев. Одной из групп вводят «препарат-пустышку», а другой — испытуемую вакцину, затем сравнивают результаты. На втором этапе исследуются разные варианты доз и схем вакцинации — здесь привлекают порядка 200 добровольцев. В третьем этапе участвуют не менее 240 человек, исследователи изучают иммунологическую эффективность и безопасность вакцины. По словам полковника, средний возраст добровольца — 29 лет, это социально благополучный, здоровый человек без вредных привычек, который ведет активный образ жизни.
Как сообщалось ранее, первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса. Участников тестирования разделили на две группы по 9 человек, чтобы ввести им разные компоненты вакцины. В Минобороны отметили, что никто из добровольцев не жаловался на состояние, у них не выявили побочных реакций и осложнений.
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Коронавирус , Министерство обороны , Комсомольская правда
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