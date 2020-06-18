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В России умер первый ребенок из-за вызванной коронавирусом новой болезни 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
В РФ умер ребенок из-за вызванной COVID-19 новой болезни
Фото: Lenta.ru
В Морозовской больнице в Москве двухлетняя девочка умерла из-за новой болезни, возникшей после заражения коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказала мать Анна Паршикова. Агентство отметило, что это первый подобный случай в столице.
Ребенок поступил в больницу вечером 18 мая. В ее крови обнаружили антитела IgM, которые вырабатываются в острой фазе COVID-19, и родителей не пустили к больной. 23 числа она скончалась в реанимации.
По словам Паршиковой, в апреле вся семья чем-то серьезно, но быстро переболела. Потом они самоизолировались на даче и не контактировали с инфицированными. Через три недели после выздоровления у девочки поднялась температура до 39 градусов. Два дня ей безрезультатно пытались вызвать скорую и платного врача, на третий ребенка с уже опухшими на шее лимфоузлами повезли обратно в Москву. Медики в детской поликлинике предположили, что это инфекционное заболевание — мононуклеоз, при котором наблюдаются лихорадка и воспаление лимфоузлов.
«Доктора приходили практически ежедневно — и платные, и участковые. Все твердили одно и то же. Но потом я увидела на ножках девочки сыпь и скинула фото приятельнице, педиатру. Та заволновалась: "Срочно вызывай скорую, похоже на Кавасаки". Тут у меня волосы зашевелились», — рассказала мать.
Приехавшая на вызов бригада скорой осмотрела ребенка и сообщила, что это может быть аллергия на антибиотик, но на всякий случай отвезла пациентку в больницу. По словам родительницы, первые два дня после госпитализации врачи игнорировали ее слова о возможном синдроме Кавасаки.
«Но надо отдать должное: начиная с третьего дня помогали дочери всем, чем могли», — добавила она.
Смерть наступила в течение семи дней после появления симптомов заболевания. Позже в больнице родителям сказали, что у девочки был вызванный коронавирусом Кавасаки-подобный синдром, который привел к обширному поражению внутренних органов. Медики отметили, что обычно в таком состоянии организм находится после длительного онкозаболевания или при иммунодефиците.
Консультант-пульмонолог Морозовской больницы, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН Дмитрий Овсянников сказал РИА Новости, что первая информация о связанном с новым вирусом мультисистемном воспалительном синдроме, который еще называют Кавасаки-подобная болезнь, появилась в марте. За все время в мире это заболевание было диагностировано у 600 детей, из них погиб только один.
Синдром развивается через одну-шесть недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Основные симптомы — лихорадка, увеличение лимфоузлов, сыпь, изменения слизистых оболочек рта, конъюнктивит, отек ладоней и ступней, понос, рвота, головные боли, снижение артериального давления, шок. Поздняя госпитализация может стать причиной смерти. За время пандемии в Морозовскую больницу доставили 13 детей с мультисистемным воспалительным синдромом, большинство уже поправилось.
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Комментарии 5
Коронавирус , Новости , Дмитрий Овсянников , РУДН , РИА Новости
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