Ученые научились диагностировать COVID-19 без тестов 

Американские ученые создали инструмент, при помощи которого можно предсказать и диагностировать заражение COVID-19.

В рамках изучения проблемы специалисты провели анализ историй болезни порядка 12 тысяч пациентов с COVID-19. Основываясь на данных исследования, ученые вывели закономерности, которые объясняют методы эффективной защиты от коронавируса. Так, медики выявили 16 препаратов и три комбинации лекарственных средств, которые могут быть использованы при лечении и профилактике коронавируса:

«Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19»,

— пояснил возглавляющий исследование доктор Майкл Каттан.

Помимо этого, выяснилось, что пациенты, получившие пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа, имеют более высокий риск заражения, чем пациенты, не прошедшие вакцинацию. При этом эксперты подчеркнули, что их выводы нуждаются в дополнительной проверке:

«Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса».

Кроме того, ученые разработали онлайн-калькулятор, который может спрогнозировать вероятность заболевания COVID-19.