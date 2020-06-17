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Ученые научились диагностировать COVID-19 без тестов 

Мира Маркина 5 часов назад
Ученые научились диагностировать COVID-19 без тестов
Фото: РИА Новости
Американские ученые создали инструмент, при помощи которого можно предсказать и диагностировать заражение COVID-19.
В рамках изучения проблемы специалисты провели анализ историй болезни порядка 12 тысяч пациентов с COVID-19. Основываясь на данных исследования, ученые вывели закономерности, которые объясняют методы эффективной защиты от коронавируса. Так, медики выявили 16 препаратов и три комбинации лекарственных средств, которые могут быть использованы при лечении и профилактике коронавируса:
«Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19»,
— пояснил возглавляющий исследование доктор Майкл Каттан.
Помимо этого, выяснилось, что пациенты, получившие пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа, имеют более высокий риск заражения, чем пациенты, не прошедшие вакцинацию. При этом эксперты подчеркнули, что их выводы нуждаются в дополнительной проверке:
«Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса».
Кроме того, ученые разработали онлайн-калькулятор, который может спрогнозировать вероятность заболевания COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван срок действия вакцины от коронавируса.
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