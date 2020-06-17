COVID-19 мутирует и заражает в 8 раз быстрее

Биологи из Нью-Йоркского университета выявили наиболее распространенную и опасную мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая существенно ускоряет передачу вируса между разными типами клеток организма человека.

Как следует из предварительных результатов проведенного исследования, мутация D614G от 2,5 до 8 раз усиливает заразность SARS-CoV-2.

- D614G увеличивает способность нового штамма коронавируса проникать в клетки. Это могут быть и клетки легких, и печени, и кишечника. Одной из причин этого может служить то, что мутация делает SARS-CoV-2 более стойким к человеческим ферментам,

- заявили ученые.

Чтобы обнаружить роль данной мутации, биологи модифицировали несколько частиц коронавируса и внедрили в их шиповидные белки (за счет которых происходит контакт со здоровыми клетками - прим. "РГ") D614G. Результаты опытов показали, что изменение РНК вируса значительно повысило скорость его распространения по организму.

Так, в клетках кишечника число заразных клеток возросло примерно в 2,5 раза, в легких - в пять раз, в печени - почти в восемь раз. При этом оказалось, что мутация почти в четыре раза снизила способность иммунитета распознавать опасный белок и вырабатывать антитела.

- Также оказалось, что ферменты иммунной системы уничтожали эту версию SARS-CoV-2 гораздо медленнее, чем другие разновидности. Именно этот факт может служить объяснением ускорения формирования новых вирусных частиц в организме и тому, почему D614G стала доминирующей мутацией нового коронавируса за короткое время,