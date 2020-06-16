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Раскрыта продолжительность действия вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Потенциальная вакцина против коронавируса от британского производителя лекарств AstraZeneca сможет обеспечить защиту от инфекции примерно на год. Продолжительность ее действия раскрыл глава компании Паскаль Сорио, передает Reuters.
По словам Сорио, компания уже начала испытания вакцины на людях. Специалист отметил, что первая фаза испытаний в Великобритании должна скоро закончиться.
«Если все будет идти хорошо, то мы получим результаты клинических испытаний в августе-сентябре. Параллельно мы производим»,
— уточнил он.
Приступить к поставкам компания будет готова уже к октябрю, добавил Сорио.
Ранее в июне стало известно, что страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от AstraZeneca. Отмечалось, что контракт, подписанный Европейским альянсом инклюзивных вакцин (IVA), предполагает поставку 400 миллионов доз. Поставки планируется начать в конце текущего года.
В настоящее время сразу несколько компаний в разных странах, в том числе в России, США, Великобритании и Китае, ведут разработку вакцины от коронавируса. Так, американская биотехнологическая компания Moderna, в частности, планирует перейти к испытаниям на людях в июле. Другая американская компания Novavax, которую спонсирует миллиардер Билл Гейтс, объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях еще в мае.
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Коронавирус , Видео , COVID-19 , Билл Гейтс , Reuters
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