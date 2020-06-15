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Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике 

Lenta.ru 4 часа назад
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
Фото: Lenta.ru
Российские ученые нашли способ борьбы с COVID-19 в кишечнике через комплексное использование противовирусных препаратов и наночастиц серебра. Об исследовании Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН и Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) сообщает ТАСС.
В ходе экспериментов на птицах специалисты использовали противовирусные препараты прямого действия и наночастицы серебра. Лечение зараженных схожих с SARS-CoV-2 вирусами через кишечник показало эффективность. В частности, ученым удалось защитить сердце и легкие цыплят, зараженных бронхитом кур, от распространяемых через желудочно-кишечный тракт вирусов.
«Мы взяли сугубо респираторный вирус и получилось, что, когда мы применили препараты, работающие в желудочно-кишечном тракте, то защитили легкие от действия вируса», — заявил журналистам сотрудник лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Василий Афонюшкин. По словам Афонюшкина, данное исследование дает перспективы для разработки новых подходов к лечение и профилактике коронавируса.
По словам специалистов, успех исследования обусловлен тем, что в ветеринарии проще внедрять и тестировать экспериментальные препараты. Ученые заметили, что считают перспективными испытания новых противовирусных препаратов на больших группах сельскохозяйственных животных.
В мае китайские ученые подтвердили, что кроме легких коронавирус может эффективно локализовываться и размножаться в кишечнике. Вирусные частицы успешно сохранялись в отходах жизнедеятельности летучих мышей и людей и передавались в обе стороны — как от животного к человеку, так и наоборот.
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Коронавирус , РАН , ИТАР-ТАСС
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