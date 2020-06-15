8 246 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них у 34,3% пациентов не было клинических проявлений болезни.

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При этом за сутки зафиксировано 143 летальных исхода, выздоровели 4 489 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.